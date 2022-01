Prognose: Höhepunkt der Welle noch nicht erreicht

Obwohl die Corona-Zahlen am Mittwoch erneut einen Allzeit-Höchststand im Land erreicht haben, ist weiterhin der Höhepunkt der Infektionswelle noch nicht in Sicht. Das Covid-Prognosekonsortium geht schließlich davon aus, dass die Zahlen weiter steigen werden. Die Schätzung geht dabei von 37.688 Fällen in der kommenden Woche aus - im schlimmsten Fall könnten sie aber auch auf fast 50.000 ansteigen.