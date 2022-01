Mila Kunis und Demi Moore: „Haben viel gemeinsam“

Mila Kunis (38) und Demi Moore (59) beweisen in einem Werbespot mit Blick auf ihr verquicktes Liebesleben viel Humor. In dem am Dienstag veröffentlichten Clip des US-Telekommunikationsriesen AT&T stehen sich Kunis und Moore bei einer Highschool-Feier gegenüber, auf der die „am meisten bewunderte“ Ex-Schülerin geehrt werden soll. Beide hoffen auf die Auszeichnung, doch der Preis geht stattdessen an eine Ehemalige mit der schnellsten Internet-Verbindung.