Nach Herzdrama: Eriksen hält sich bei Ex-Klub fit

„Bei Ajax kenne ich die Menschen, es fühlt sich an, als käme ich nach Hause, weil ich schon so lange hier war“, sagte Eriksen. Er wolle so schnell wie möglich wieder in Bestform kommen, „damit ich, wenn ich einen neuen Verein finde, dort so schnell wie möglich gute Leistungen bringen kann“. Zuletzt war der Däne mit Premier-League-Aufsteiger Brentford in Verbindung gebracht worden. Eriksen hatte angekündigt, bei der WM Ende des Jahres wieder für Dänemark spielen zu wollen.