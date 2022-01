Teuerungen und Online-Betrug plagen Konsumenten

Zu gut, um wahr zu sein

„Viele Probleme gab es im Vorjahr mit Online- und SMS-Betrug. So wurden etwa Fake-Nachrichten verschickt mit Infos, dass bestellte Waren am Zoll hängengeblieben seien und die Betroffenen deswegen einem Link zu weiteren Informationen folgen sollen. Dahinter verbirgt sich aber Schad-Software, die sensible Daten und Geld entlockt. Wichtig ist, dass man solche Nachrichten nicht öffnet“, sagt die Leiterin des AK-Konsumentenschutzes, Oberösterreich, Ulrike Weiß. Große Schäden entstanden durch Phishing-Attacken und Krypto-Investments. Viele Konsumenten wandten sich an die AK, weil sie über betrügerische Online-Plattformen in Kryptowährungen investierten. Oft liefen ihre Investments zu Beginn gut, doch als sie sich den Gewinn auszahlen und das Konto schließen wollten, war der Zugriff nicht mehr möglich und seitens der Anbieter niemand mehr erreichbar.