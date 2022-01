Polizei löst illegalen Treff der Tuning-Szene auf

Nicht nur in der Bundeshauptstadt blüht die Tuner- und Roadrunner-Szene seit Corona regelrecht auf. Nach einem Aufruf in sozialen Medien fuhren an die 200 Fans auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Unterwart im Burgenland auf. Manche Lenker ließen ihre Reifen so lange quietschen, bis sie rauchten. Die Polizei schritt ein.