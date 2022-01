Beim ORF: Armin Wolf musste um Einlass zittern

Für Aufsehen sorgte am Vormittag ein Tweet von ORF-Moderator Armin Wolf: Der prominente „ZiB 2“-Anchor hatte am Sonntag in Niederösterreich einen Corona-Gurgeltest absolviert und am Montag, nach gut 21 Stunden, noch kein Ergebnis erhalten. Ohne aktuelles PCR-Testergebnis wäre sein heutiger Dienstantritt am Küniglberg wohl nicht möglich gewesen. Er sei ein bisschen nervös, schrieb er - auf Twitter wurde fleißig mitgezittert.