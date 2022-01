Jüngster Ortschef steigt mit 31 Jahren in den Ring

Es war ein arbeitsreiches erstes Jahr als Bürgermeister. In einer schwierigen Zeit, mitten in der Pandemie, trat Stotter in die Fußstapfen von Martin Huber, der zuletzt 16 Jahre im Amt war. „Man hat in allen Themengebieten etwas zu tun, sei es Bau- oder Privatrecht. Dann kommt plötzlich wieder eine Corona-Welle. Es war sehr facettenreich, spannend und hat auch Spaß gemacht. Alles ist aber nie fein“, sagt Stotter. Dabei spielt er auf die Ausreisetestpflicht seiner Gemeinde im August an.