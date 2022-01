Zigarette löste gefährlichen Zimmerbrand aus

Der 21-jährige Sohn hatte im ersten Obergeschoss eine Zigarette geraucht und diese dann in einem Mistkübel entsorgt. Danach ging er ins Badezimmer und nahm ein Bad, als er nach etwa zehn Minuten Brandgeruch roch. Er versuchte sofort, selbstständig das bereits in Flammen stehende Bett mit einem Feuerlöscher und einem Wasserkübel zu löschen, was jedoch misslang.