Irre Preise: Schladming als zweites Kitzbühel

Den Tiroler Skigebieten steht Schladming übrigens nicht mehr viel nach: In Kitzbühel zahlt man im Schnitt 14.000 Euro für einen Quadratmeter Wohnung, in Ischgl 8500 Euro. In anderen steirischen Skigebieten gibt’s da vergleichsweise noch Schnäppchen zu ergattern: Am Semmering kostet der Quadratmeter etwa 2000 Euro.