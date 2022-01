Droher wollte sich von Polizei erschießen lassen

Der 42-jährige Kroate dürfte in der Nacht zum Samstag dem Alkohol reichlich zugesprochen haben. Das ließ offenbar aber auch sein Aggressionslevel massiv steigen. Im Laufe des Abends bedrohte er via Facebook mehrere seiner Bekannten, kündigte unter anderem an, dass er „mit allen abrechnen“ werde. Auch warf er ihnen vor, dass sie an seinem Tod schuld sein werden. Eine von ihm bedrohte Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Zwei Beamte der Inspektion Marchtrenk fuhren zu der Wohnadresse des Mannes, einem Mehrparteienhaus in der Lessingstraße.