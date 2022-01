Auf Wetterberuhigung folgt nächste Schnee-Störzone

Im Westen und Süden Österreichs präsentiert sich das Wetter am Montag ganztägig sonnig und trocken. Weiter im Osten und Südosten startet der Tag jedoch mit dichten Wolken, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag. In Wien, in Niederösterreich sowie in der Steiermark und im Burgenland schneit es außerdem anfangs örtlich noch leicht. Nachmittags lässt jedoch auch hier der Niederschlag nach und die Wolkendecke beginnt langsam aufzulockern. Es weht schwacher bis mäßiger, in den Föhntälern an der Alpensüdseite auch lebhafter Wind aus West bis Nord. In der Früh minus sieben bis plus zwei Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit minus ein bis plus sieben Grad erreicht.