Bengals nach Titans-Krimi in AFC-Championship-Game

Nachdem Tennessee das Spiel in der Two-Minute Warning an sich gerissen hatte, warf der Titans-Quarterback einen Fehlpass, der die Bengals beim Stand von 16:16 in Ballbesitz brachte. Evan McPherson krönte seine starke Leistung bei ablaufender Uhr mit dem finalen Kick zum 19:16. Die Cincinnati Bengals haben damit nächsten Sonntag die Chance, ihren ersten AFC-Conference-Titel seit 1988 zu erobern. Dabei trifft die Truppe von Head Coach Zac Taxlor entweder auf die Buffalo Bills oder die Kansas City Chiefs.