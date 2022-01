Sturm spülte Schiffswrack an Strand bei Kapstadt

In der südafrikanischen Touristenmetropole Kapstadt ist nach 45 Jahren ein Schiffswrack (Bild oben) vom Meeresgrund an den Strand gespült worden. Nach ungewöhnlich starken Winden sei das vier Meter hohe und 25 Meter lange Wrack des 1977 gesunkenen Öltankers Antipolis am Strand namens Oudekraal aufgetaucht - am Fuße der Bergkette Zwölf Apostel.