Nachbar hörte Rufe und wollte Pensionistin retten

In sieben Minuten vor Ort

„Sieben Minuten nach dem Anruf waren wir vor Ort und rückten sofort mit einem Atemschutztrupp zur Menschenrettung in die Brandwohnung vor. Leider kam für die Frau jegliche Hilfe zu spät, sie konnte nur noch leblos aufgefunden werden“, berichtet die Feuerwehr Traun. Die Leiche der Seniorin lag im Schlafzimmer. Eine weitere Nachbarin gab an, Atembeschwerden zu haben, sie wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.