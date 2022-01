Die kommenden Tage werden meist winterlich

Am Samstag liegt dann ganz Österreich in einer straffen nordwestlichen Höhenströmung. Damit überwiegen vor allem an der Alpennordseite sowie im Norden und Osten dichte Wolken, und immer wieder ziehen Schnee- oder Schneeregenschauer durch. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel, hier schneit es sogar oft anhaltend und ergiebig. Die Schneefallgrenze liegt von Ost nach West meist zwischen 200 und 700 Metern Seehöhe. Überwiegend trocken und zumindest zeitweise sonnig verläuft der Tag in den südlichen Landesteilen. Der Wind weht weiterhin lebhaft, in höheren Lagen sowie generell in den typischen Nordföhnschneisen teils kräftig aus Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus neun und null Grad. Tagsüber werden minus ein bis plus fünf Grad erreicht.