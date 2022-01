Lawinenabgänge: Neue Taktik für Einsätze in Tirol

Strategie bzw. Taktik angepasst

„Verdächtige Einfahrtsspuren in eine Lawine lösen häufig Notrufe aus sogenannter dritter Hand – also von Zeugen – aus“, weiß Gregor Franke, Pressereferent der Bergrettung Tirol. Angesichts der enormen Zahl solcher Meldungen mit dem überwiegenden Anteil an Fehleinsätzen haben die Tiroler Einsatzkräfte ihre Strategie bzw. Taktik angepasst. So gibt es seit dem Winter 2019 eine neue „Ausrückorder Lawine“, für die die Bergrettung hauptverantwortlich zeichnet. Die wurde in Abstimmung mit Vertretern der Notarzthubschrauber, der Alpin- und Flugpolizei sowie mit der Leitstelle Tirol und der Landeswarnzentrale erarbeitet.