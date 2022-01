Pamela Anderson: Ehe-Aus nach nur einem Jahr!

Anderson verkaufte nach der Trauung sogar ihre Malibu-Villa und kündigte an, Vollzeit mit ihrem neuen Ehemann in Kanada leben zu wollen. Dafür hatte sie das alte Anwesen ihrer Großmutter auf Vancouver Island renovieren lassen. Dem Magazin „People“ sagte Pam dazu: „Ich baue hier, wo alles angefangen hat, wieder mein Leben auf. Ich habe meine Kleinstadt für den ,Playboy‘ in meinen frühen 20ern verlassen und bin in der Welt herumgekommen. Jetzt bin ich wieder zu Hause, einem der schönsten Plätze der Erde. Und wie durch ein Wunder noch in einem Stück.“