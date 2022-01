Copa del Rey: Barcelona in der Verlängerung raus

Iker Muniain traf für Bilbao schon in der 2. Minute. Ferran Torres (20.) brachte die Katalanen aber schnell zurück in die Partie. Nach dem Seitenwechsel deutete sich eine Verlängerung an, zu der es trotz einem packenden Finish kam. Zuerst stocherte Bilbaos Inigo Martinez (86.) den Ball ins Tor, dann glückte Pedri (93.) nach Fallrückzieher-Vorarbeit von Dani Alves noch der Ausgleich.