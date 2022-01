„Lost Ark“: Die Story des neuen MMOs im Überblick

Am 11. Februar bringen Amazon Games und Smilegate RPG das in Asien und Russland bereits höchst erfolgreiche Online-Action-Rollenspiel „Lost Ark“ nach Europa und Nordamerika. Im neuen Trailer stellen die Entwickler die Story rund um die verschollene Arche in der Spielwelt Arkesia näher vor und zeigen einige der Charaktere und Gebiete, die man in dem Spiel treffen und bereisen wird. Auch äußerst actiongeladene Kämpfe gibt es zu sehen.