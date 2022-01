Heiße Spur nach Rammbock-Coup bei Juwelier

Rückblick: Szenen wie aus einem Hollywood-Film spielten sich am 10. Dezember in den frühen Morgenstunden um 4.45 Uhr ab: Ein Duo rammte mit dem Heck seines Fahrzeuges voran die Fassade eines Juweliers in der Lainzerstraße in Hietzing. Durch den heftigen Aufprall wurde die Fassade des modernen Shops nach hinten verschoben, die Eingangstüre aus den Angeln gerissen. Die beiden Täter rafften in Windeseile Kleinod im Wert von mehreren Zehntausend Euro an sich und machten sich aus dem Staub.