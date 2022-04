Masken sind immer noch ein Verkaufs-Hit

Mittlerweile wissen es die Meisten, was FFP2 -Masken sind und woher der Name kommt. FFP-Masken sind in drei Kategorien eingeteilt. FFP bedeutet: „Filtering Face Piece“ - filtrierendes Gesichtsstück. Masken werden im Alltag immer öfter angewendet, nicht nur seit der 2020 in Europa grassierenden Coronavirus-Pandemie. Hier ein paar der meistverkauften FFP2-Masken: