Mutige Soldatinnen an vorderster Front

Mit 15 ging sie ein Jahr alleine nach Brasilien, studierte dann in Frankreich sowie den USA und absolvierte schließlich das Masterstudium „Terrorismus und politische Gewalt“ in Schottland. Leyla Daskin gilt seither als strategische Speerspitze im Verteidigungsministerium. So zierlich die 30-Jährige aufs Erste auch wirkt, dank ihres fundierten Fachwissens gilt sie in Militärkreisen als Größe. Deshalb wird sie nun ein halbes Jahr lang in Mosambik im direkten Beraterstab des obersten Kommandanten der EU-Mission im Kampf gegen den Terrorismus im Einsatz stehen.