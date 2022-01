Nach Abbruch: Cupspiel wird ohne Fans fortgesetzt

Das am Samstagabend nach Fankrawallen abgebrochene spanische Cupspiel zwischen den Stadtrivalen Betis Sevilla und FC Sevilla wird am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr) vor leeren Rängen fortgesetzt. Das teilte der spanische Fußballverband am Sonntagvormittag mit. Das Achtelfinal-Duell der Copa del Rey war in der 39. Minute beim Stand von 1:1 abgebrochen worden, nachdem Joan Jordan vom FC Sevilla von einer von der Tribüne aus geworfenen Fahnenstange am Kopf getroffen worden war.