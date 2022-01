Ein Vater-Sohn-Duo wie einst die Hirschers

Wir sind wie Marcel Hirscher und sein Vater Ferdinand.“ So beschreibt Paul Verbnjak die Beziehung zu seinem Vater Heinz. Der 20-jährige Skibergsteiger, frischgebackener Doppel-Staatsmeister, greift ab morgen beim Weltcup in Andorra wieder an – im Vertical wegen seines sechsten Platzes in Ponte di Legno (It) im Dezember schon aus Reihe eins!