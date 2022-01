Heimische Seen & Flächen zum Eislaufen freigegeben

Klirrende Kälte und frostige Nächte zaubern den Kärntner Eismeistern derzeit ein Strahlen ins Gesicht. Denn immer mehr Seen und Eislaufflächen werden für Kufenflitzer freigegeben. Das Wetter dürfte auch in den kommenden Tagen mitspielen. „Zwar haben wir am Wochenende tagsüber stellenweise Plusgrade, aber die Nächte bleiben kalt“, so Ubimet-Meteorolge Konstantin Brandes.