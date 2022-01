Alsergrund: Klein aber meist fein!

2. Altes AKH: Auf dem Areal des ersten Allgemeinen Krankenhauses in Wien tut sich auch heute noch so einiges. Der Gebäudekomplex mit seinen zahlreichen Höfen beherbergt heute Teile verschiedener Institute sowie das Sprachenzentrum der Universität Wien und mehrere Gastronomiebetriebe. In der Weihnachtszeit ist in einem der Höfe ein Christkindlmarkt aufgebaut und in der warmen Jahreszeit kann man auf den Bänken und Grünflächen herrlich entspannen. Auf dem Areal steht auch der sogenannte Narrenturm, in dem man Teile der größten pathologisch-anatomischen Sammlung weltweit sehen kann.