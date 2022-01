Sex für gute Noten: Uni-Professor verurteilt

Ein marokkanischer Universitätsprofessor ist zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er gute Noten im Austausch für Sex vergab. Wie lokale Medien am Mittwoch berichteten, wurde der Dozent für Wirtschaftswissenschaften an einer Universität in Settat bei Casablanca, des „unanständigen Verhaltens“, der „Gewalt“ und „sexueller Belästigung“ für schuldig befunden. Es ist das erste Urteil in einem großen Sex-Skandal, der die Hochschullandschaft in dem konservativen Land erschüttert.