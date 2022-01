Musikmogul Simon Cowell hat sich verlobt

„Es war an der Zeit“

Das Paar ist seit mittlerweile 13 Jahren liiert und stand zusammen gute wie schlechte Zeiten durch. „Lauren war Simons Fels in der Brandung während der letzten paar Jahre - sie unterstützte ihn, als er sich den Rücken brach und ging mit ihm durch dick und dünn“, erklärt der Insider. Aufgrund dessen sei dem Produzenten auch klar geworden, dass er es mit der „Frau seiner Träume“ offiziell machen wollte: „In den Worten von Beyoncé, es war an der Zeit, ihr einen Ring anzustecken.“