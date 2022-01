Österreichs Nummer eins fehlt nur noch ein Sieg

Nach 98 Minuten durfte Julia Grabher jubeln! Österreichs aktuelle Nummer eins setzte sich in der zweiten Qualifikationsrunde für die Australian Open in Melbourne mit 7:5 und 62: gegen Tessah Andrianjafitrimo durch. Dabei hatte die Vorarlbergerin (WTA-Nr. 188) gegen die in der Weltrangliste um fünf Positionen schlechter klassierte Französin ordentlich zu kämpfen.