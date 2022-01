Kampf um Tickets: Die Chefs haben gerne Kopfweh

Dass nun in Wengen und danach in Kitzbühel (der Schladming-Slalom kann wohl nicht mehr berücksichtigt werden) die Olympia-Quali in die ganz heiße Phase geht, liegt auf der Hand. Das Gedränge um die lediglich elf Herren-Tickets nach Peking ist durch den Sieg von Johannes Strolz natürlich nicht kleiner geworden. „Wir freuen uns, dass wir in dieser Hinsicht Kopfweh haben“, sagt Patrick Riml, der Chef von Österreichs Alpinteam. „Ja, wir haben die Qual der Wahl. Aber jetzt warten wir noch die nächsten wichtigen Rennen ab. Und dann werden wir versuchen, das für Österreich beste Team nach China zu schicken!“