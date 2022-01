Tourismus-Obmann: „Sperrstunde ist Problem“

Harisch für gelockerte Quarantäne bei zweifach Geimpften

Auch was das Hahnenkamm-Rennen angeht, ist Harisch zuversichtlich. 2000 Zuschauer seien erlaubt, man gehe aber freiwillig zurück auf 1000. „Wir sind auf größtmögliche Sicherheit bedacht, testen so viel wie kaum irgendwo.“ Was das Personal angehe, so sei man dahinter, dass sich alle impfen lassen würden. Harisch plädiert zudem dafür, die gelockerten Quarantäne-Bestimmungen für dreifach Geimpfte auch für zweifach Geimpfte anzuwenden, um einem drohenden Personalmangel in der Gastronomie und Hotellerie vorzubeugen.