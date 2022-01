Zahlen explodiert, doch Imageschaden wird negiert

Die Omikron-Variante treibt die Infektionszahlen auch in vielen Salzburger Tourismusorten weiter in die Höhe. In Flachau, wo die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bereits an der 10.000er-Marke kratzte, hat sich das Infektionsgeschehen in den vergangenen Tagen etwas eingebremst. Dafür steigt es in anderen Gemeinden rasch an. Dass das Corona-Treiben in den Wintersportorten dem Image Salzburgs als Urlaubsdestination schaden könnte, glauben Touristiker unterdessen nach wie vor nicht ...