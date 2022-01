Tomas Simkovic: Vienna statt Bundesliga

„Projekt Vienna hat mich überzeugt“

„Ich könnte Bundesliga spielen“, sagt der 34-jährige Simkovic selbstbewusst. „Aber das Projekt Vienna hat mich überzeugt!“ In der Person von Sportdirektor Markus Katzer, der schwärmt: „Es ist großartig, so einen Spieler zu bekommen, er war bei allen Stationen im Ausland Kapitän!“ So bei Riga, Schalgiris Vilna in Litauen und Tobol Kostanay in Kasachstan. Österreichischer Meister (2013) unter Peter Stöger mit Austria und Champions League in der Bjelica-Ära stehen ebenso in seinem Lebenslauf.