Mühlviertler darf nicht in seiner Firma wohnen

Während in Salzburg überlegt wird, über Supermärkten Wohnungen zu errichten, gibt’s im Mühlviertel ein klares Nein zur Betriebswohnung über der Schlosserei der Familie Hopfner. „Betriebswohnungen in einem Betriebsbaugebiet sind nur zulässig, wenn sie ,erforderlich‘ sind“, heißt es in der negativen Stellungnahme von Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner – und weiter: „Die Baubehörde hat bezüglich der Erforderlichkeit einen strengen Beurteilungsmaßstab heranzuziehen.“ Obwohl die Firmenchefs – Senior und Junior – 40 Unterschriften, darunter die der Bürgermeisterin, für die Genehmigung der Wohnung eingeholt haben, wird’s nichts.