Wenn es plötzlich finster wird

Was also tun, wenn die Lichter ausgehen? „Jeder kann sich Basiswissen hinsichtlich eines möglichen Blackout-Szenarios aneignen. Land und Gemeinden haben dazu einen Folder mit Anleitungen und Tipps herausgegeben“, hebt Kerschat hervor. Ziel wäre es, dass sich jeder Haushalt 14 Tage lang quasi selbst versorgen kann - eine lange Zeit also. „Als Einsatzorganisation müssen wir in Extremen denken“, erklärt Kerschat. Er appelliert an die Bevölkerung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.