Siegfried & Roy: War Tigerattacke ein Attentat?

Tiger mit Duftstoff oder Ultraschall provoziert?

Steve Wynn (79), Besitzer des Hotels „The Mirage“, in dem der Tigerangriff passierte, sagte den Ermittlern, dass sich an dem Abend eine Frau mit einer ungewöhnlich hohen Frisur vorne im Publikum befunden habe. Die Vermutung: In der aufgetürmten Frisur könnte entweder ein Gerät, das UV-Licht abgab bzw. hohe Ultraschallwellen verursachte, oder ein Duftstoff versteckt gewesen sein, der den Tiger „Montecore“ provozierte.