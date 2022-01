Jetzt schon 19 Babys gegen Corona geimpft

Ein Zehntel der Erwachsenendosis

Mit ein Grund, warum in Österreich das Interesse an Off-Label-Stichen für unter Fünfjährige stark zunimmt. Immer mehr Ärzte, vor allem in Wien, impfen die jüngste Altersgruppe außerhalb der Zulassung gegen Corona. Einer davon ist Peter Voitl, Kinderarzt in der Donaustadt: „Es gibt klare Daten, dass Kleinkinder zwischen sechs Monaten und zwei Jahren mit einem Zehntel der Erwachsenendosis von BioNTech/Pfizer einen guten Schutz aufbauen“, so Voitl, der Kinder zwischen zwei und vier Jahren mit einem Drittel der Erwachsenendosis impft.