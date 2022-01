Online-Casinos: Falsches Spiel mit dem großen Geld

Und doch: Mehr als 2000 Anbieter aus dem Ausland tummeln sich auf dem Markt - und scheffeln unerlaubt pro Jahr Millionen. Was Eckhart besonders stört, sind die mangelnden Kontrollen. Genau wie bei den in Lokalen aufgestellten Automaten müssten die Behörden auch dem illegalen Online-Glücksspiel ein Ende setzen und dagegen vorgehen. So dürfte der Inhaber nicht übermäßig Werbung betreiben, der illegale Bereich an sich nicht zu groß werden. Stattdessen verlieren Österreicher jedoch Hunderte Millionen pro Jahr an die „schwarzen Schafe“.