Maßnahmengegner bedrohte Politikerin mit Fackel

Die niederländische Polizei hat einen Mann festgenommen, der mit einer brennenden Fackel die prominente Politikerin Sigrid Kaag vor ihrer Privatwohnung in Den Haag bedroht hatte. Am späten Mittwochabend war der in den Niederlanden bekannte Corona-Skeptiker mit Gleichgesinnten vor der Wohnung der künftigen Finanzministerin aufmarschiert und protestierte dort lautstark gegen die geltenden Maßnahmen.