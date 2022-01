Pandemie schweißt Familien österreichweit zusammen

Obwohl uns die letzten zwei Jahre als schwierig in Erinnerung geblieben sind, erleben österreichische Familien einen hoffnungsvollen Aufschwung. So zeigt eine aktuelle Studie des österreichischen Instituts für Familienforschung die Auswirkungen der Pandemie auf Familien und wie sich Familientrends in den letzten zehn Jahren verändert haben. Die Scheidungsraten sinken, der Großteil der Kinder lebt in einer Familie mit entweder verheirateten oder partnerschaftlich eingetragenen Eltern.