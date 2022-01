In Waldneukirchen wird nach schwarzem Gold gesucht

Gar nicht so selten

Diese sind im Traunviertel gar nicht so selten, wie Förderungen vom „schwarzen Gold“ in Wartberg/Krems, Bad Hall oder Sierning zeigen. Insgesamt hat die RAG in Oberösterreich rund 830 Bohrungen durchgeführt, dank der neuen Technik eröffnen sich aber immer wieder neue Möglichkeiten. Je nach Gesteinsschichten kann täglich sogar 500 Meter tief gebohrt werden. Die Bohrtiefe endet nun erst bei 5500 Metern.