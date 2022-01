ATP Cup: Spanien und Polen feiern zweiten Sieg

Auch ohne ihren Spitzenspieler Rafael Nadal haben die spanischen Tennis-Herren beim ATP Cup im zweiten Gruppenspiel den zweiten Sieg gefeiert. Gegen Norwegen setzten sich die Spanier am Montag in Sydney nach Siegen in zwei Einzeln und einem Doppel mit 3:0 durch. Mit dem gleichen Ergebnis hatten sie bereits zum Auftakt gegen Chile gewonnen und führen damit die Gruppe A souverän an.