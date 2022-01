Lichtermeer für die Opfer der Pandemie

Corona treibt auch im neuen Jahr die Menschen auf die Straße. Neben den lautstarken, teils aggressiven Maßnahmen-Gegnern formieren sich immer öfter jene, die still und friedlich der Opfer der Pandemie gedenken und Solidarität mit dem Gesundheitspersonal bekunden. Mehr als 2500 Menschen waren es am Sonntag in Linz. Es blieb dabei großteils ruhig, die Polizei holte aber auch drei Ordnungsstörer aus der Menge.