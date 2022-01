Auf den automobilen Spuren von Bruno Kreisky

Es war ein Modell der oberen Mittelklasse aus dem Hause von British Leyland. Gebaut von 1976 bis 1986 wurde der Rover auch von der britischen Polizei eingesetzt. Doch nicht nur in England begeisterte der Traum auf vier Rädern, sondern auch in Österreich. Bruno Kreisky setzte bei den Dienstautos auf britische Hersteller, um sich von den deutschen Marken abzugrenzen, die damals noch mit der Rüstungsindustrie der Nazis in Verbindung gebracht wurden. Der Rover 3500 SD1 war sein letztes Dienstauto als Kanzler und steht heute im Oldtimermuseum am Heldenberg.