Barenboim mit emotionaler Rede bei Neujahrskonzert

Die Welt sei in einer sehr schwierigen Situation, wie wir alle wissen, startete Barenboim seine Rede. „Wir sollten uns ein Beispiel nehmen an der Gemeinschaft der Wiener Philharmoniker, die Menschen zusammenbringt - als ein Beispiel, wie man mit der Corona-Krise umgehen kann“, so Barenboim in seiner Ansprache an die Menschen rund um die Welt, die jedes Jahr das Neujahrskonzert aus dem Goldenen Saal des Musikvereins verfolgen. „So viele Musiker werden hier zu einem - einer Gruppe, die das Gleiche fühlt.“