Jede Menge Feuerwerk, aber sonst „wie Wochenende“

In Graz verllief die Nacht ziemlich ruhig, erhellt wurde die Landeshauptstadt von einem Lichtermeer. Nur an das weitläufige Verbot von Feuerwerkskörpern hielten sich viele Steirer nicht, jede Menge wurde in den Himmel geschossen. Verletzte gab es, was bislang bekannt ist, zum Glück nicht.