Ländle-Leichtathleten nehmen Anlauf für 2022

Zahlreiche Helfer der Vorarlberger Leichtathletik-Sparten tummelten sich am Freitagnachmittag in der Dornbirner Messehalle, um ihren Athletinnen und Athleten einen letzten Test unter Wettkampfbedingungen in 2021 zu ermöglichen. Besonders in diesen Zeiten, in denen zahlreiche Events abgesagt werden, sieht Landestrainer Sven Benning - der das Dornbirner Silvesterspringen im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat - als wertvollen Gradmesser für die Athleten. „Die Wettkampfbedingungen kann man im Training nicht genauso simulieren. Deswegen war es ein guter Test“, erklärt Benning. An dessen Ende die FavoritInnen Tosin Ayodeji (7,30 Meter) und Chiara Schuler (5,79 Metern) die Nase vorn hatten.