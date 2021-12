Mehr Besucher strömten ins Jüdische Museum

Inmitten des einstigen jüdischen Viertels hat das Österreichische Jüdische Museum in Eisenstadt seinen Sitz. „Unser Haus wurde 1972 als erstes jüdisches Museum in Österreich nach 1945 gegründet“, so Direktor Johannes Reiss. Das Burgenland hatte eine Jahrhunderte lange jüdische Tradition, die 1938 brutal zerstört wurde. Die Erinnerung an diese untergegangene Epoche wird im ÖJM würdig bewahrt. „In den Räumlichkeiten befindet sich die älteste in ihrer ursprünglichen Funktion erhaltene Synagoge Österreichs“, unterstreicht Reiss.