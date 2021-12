Streit um durch Bank-Skandal verlorenes Geld

Kein Gemeinderatsbeschluss?

Aus Sicht der FLG hätte es jedoch erst gar nicht soweit kommen müssen. Diese argumentiert in einer Sachverhaltsdarstellung, dass der Gemeinderat nur eine Veranlagung bis 2017 beschlossen hätte. Für die darüber hinaus gehende Veranlagung habe es keinen Gemeinderatsbeschluss gegeben, heißt es weiter. Gegen Bürgermeister Heinz Heidenreich (SPÖ), Vizebürgermeisterin Maria Zoffmann (ÖVP) und die Amtsleiterin bestehe daher der Verdacht der Untreue. Das Schreiben war ursprünglich an die Korruptionsstaatsanwaltschaft gerichtet und wurde mittlerweile an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt weitergeleitet. Dort heißt es, dass die Anzeige eingelangt sei und derzeit geprüft werde.