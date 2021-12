Polens Präsident legt Veto gegen Mediengesetz ein

Auch in Polen selbst stieß das Gesetzesvorhaben auf heftigen Widerstand: Es war am 17. Dezember kurzfristig auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt und von 228 Abgeordneten angenommen worden. Die Linken-Politikerin Joanna Scheuring-Wielgus hatte erklärt, die Abgeordneten seien 24 Minuten vor der Abstimmung per SMS darüber informiert worden. Laut Regeln müsse dies aber drei Tage vorher erfolgen.